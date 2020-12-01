В Новом Токсово задержали двух предполагаемых серийных угонщиков

В гараже у злоумышленников нашли похищенную меньше недели назад иномарку.

В массиве Новое Токсово Ленобласти полицейские задержали подозреваемых в угоне иномарки. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, правоохранители вышли на след автоугонщиков, расследуя дело о краже "Мицубиси Аутлендер": машина пропала с улицы Тельмана 26 ноября.

Отмечается, что двух граждан задержали у частного дома в одном из садоводств упомянутого массива. Злоумышленниками оказались 34-летние уроженцы юго-востока Европы и Средней Азии, неработающие Иван и Нодиржон находятся в России без регистрации и живут на территории Всеволожского района. Обыски в гараже выявили похищенную иномарку с "родными" номерами и целую сумку различных устройств для угона, а также подменные госзнаки, позволяющие перегнать украденную машину до гаража. Полиция выясняет, при каких основаниях злоумышленники смогли пользоваться этим гаражом, поскольку в этом доме они не проживают.

Есть информация, что граждане могут быт причастны к целой серии автокраж, после которых похищенные автомобили продавались в других районах страны, полиция выясняет данные обстоятельства. Возбуждено уголовное дело, один из подозреваемых задержан, второй находится под подпиской о невыезде.

Ранее на видео попал момент дрифта водителя на Планерной улице.

Видео: пресс-служба ГУ МВД