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Двух петербургских членов УИК отстранили после якобы фейкового видео
Сегодня, 12:19
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ruzannar

Двух петербургских членов УИК отстранили после якобы фейкового видео

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Проверку проведут правоохранительные органы.

После публикации в СМИ якобы фейкового видео, где вбрасывают бюллетени, от работы отстранили двух членов УИК. Об этом ссообщил "Петербургский дневник".

Чтобы исключить любые сомнения, переносной ящик №2 опечатан. Он будет вскрыт 1 июля после окончания голосования в присутствии представителя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Полномочия двух членов УИК, которые работали с этим ящиком, прекращены. 

отметил представитель Горизбиркома.

Также он добавил, что однозначные выводы из опубликованного в сети видеоролика сделать трудно, поэтому территориальная избирательная комиссия № 11 обратилась в правоохранительные органы для проведения проверки.

Ранее мы сообщили, что в Шушарах голосование по поправкам в Конституцию провели в автобусе.

Фото: Piter.tv

Теги: конституция рф, поправки в конституцию, уик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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