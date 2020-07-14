Двух молодых людей госпитализировали после прорыва трубы в Купчино

На место оперативно прибыли специалисты и приступили к ликвидации аварии.

В Купчино у дома 44 по Пражской улице 4 декабря прорвало трубу с горячей водой. В результате происшествия пострадали два человека, их госпитализировали в медицинское учреждение, пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на пресс-службу компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Ненадежный участок выявили в 17:25. Судя по кадрам, квартал был заполонен паром. На место прорыва трубы оперативно прибыли специалисты и приступили к ликвидации аварии. Они откачивали воду с проезжей части.

В зоне разлива воды стояли припаркованные машины. Видимых повреждений у авто нет, однако если их выявят, то предприятие, ответственность которого застрахована, возместит ущерб.

Кроме того, в пресс-службе "Организатора перевозок" сообщали, что маршруты автобусов №№57 и 116 временно меняли трассу, к 21:03 их движение восстановлено.

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