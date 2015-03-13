Двух мигрантов привлекут к ответственности в Петербурге за нарушение миграционного законодательства

Рейдовые мероприятия проходили в заведениях общепита Центрального района города.

В рамках рассмотрения сообщения о нарушении сотрудники СК, Роспотребнадзора, Росгвардии и МЧС провели ряд миграционных рейдовых мероприятий по кафе Центрального района города. Два иностранца, вероятно, будут привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Всего следователи установили 48 иностранных граждан. В рамках рейдов специалисты из Роспотребнадзора и сотрудники МЧС зафиксировали нарушения в сфере оказания услуг общественного питания и пожарной безопасности. Материалы рейдовых мероприятий, зарегистрировавшие правонарушения, отправлены в контролирующие и правоохранительные органы.

Ранее мы рассказывали о рейдах в Петербурге, в рамках которых было возбуждено 64 уголовных дела.

Скриншот из видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу