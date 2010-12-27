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Двух двойников Гребенщикова разыскивают в Петербурге
Сегодня, 23:22
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arteliseev

Двух двойников Гребенщикова разыскивают в Петербурге

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Похожие на певца нужны для нового проекта сети магазинов.

Двойников музыканта Бориса Гребенщикова ищет сеть благотворительных магазинов "Спасибо!". Об этом организация объявила в группе "ВКонтакте". 

Магазину нужны одна или две модели для нового лукбука. Серия фотографий будет посвящена образам музыканта в разные этапы творчества. Кандидаты на роль должны быть высокими и иметь "густую непокорную шевелюру".

Съемки планируют провести 12 и 13 декабря.

Ранее мы сообщали, что сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом.

Фото: фотохроника ТАСС

 

Теги: борис гребенщиков, лукбук, магазин спасибо, модель, музыкант, съемки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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