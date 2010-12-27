Двух человек из Выборгского района доставили в больницу на вертолете

Они пострадали в ДТП под Выборгом 31 июля.

Во вторник, 31 июля, в девятом часу вечера на трассе "Скандинавия" столкнулись иномарки Mitsubishi Outlander и Audi A6. 56-летний водитель Mitsubishi скончался на месте аварии от полученных травм, водителя (31 год) и пассажирку (26 лет) Audi A6 госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщают городские СМИ.

В НИИ скорой помощи им. И.И,Джанелидзе на вертолете санавиации доставили 26-летнюю беременную женщину с серьезными травмами головы (открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, контузионные очаги головного мозга, открытый перелом костей лицевого черепа, ушиб глазного яблока тяжелой степени) и травмой груди (двусторонний пневмоторакс, ушиб легких). У 31-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травма груди (перелом ребер, гемопневмоторакссправа, ушиб легких), травма живота (разрыв печени, гемоперитонеум, лапаротомия, ушивание разрывов печени), перелом вертлужной впадины и левого бедра.



Ранее мы сообщали, что во время аварии под Выборгом скончался на месте 56-летний водитель.

Фото: Национальная служба санитарной авиации/ ВК