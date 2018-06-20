В Московском зоопарке поселятся две панды из Китая

Их привезут к концу апреля.

К концу апреля в Московский зоопарк привезут двух больших панд из китайского города Чэнду. Об этом сообщается на официальном портале госзакупок.

Московский зоопарк ищет исполнителей контракта, которые смогут привезти двух больших панд из Китая в Москву. Во время перевозки с животными должны находиться три специалиста, в том числе ветеринар и зоолог.

На транспортировку зоопарк планирует потратить 14,6 миллиона рублей. Панд должны привезти 29 апреля. Длительность перелета не должна превышать 20 часов.

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