Дворовые спортивные площадки в Петербурге сделают всесезонными

Губернатор Петербурга посетил Фрунзенский район с рабочим визитом.

В субботу, 20 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Фрунзенский район, в том числе спортивную площадку на Пражской улице, которую отремонтировали два года назад. Об этом сообщили в Смольном.

По словам градоначальника, город ремонтирует и обустраивает спортплощадки, чтобы они были доступны для горожан круглогодично.

Дети, подростки и взрослые могут кататься на коньках, играть в хоккей, мини-футбол, заниматься физкультурой на свежем воздухе отметил Беглов.

Так, к примеру, на спортивной площадке, расположенной на Пражской улице, местные жители могут дважды в неделю бесплатно воспользоваться услугами инструктора. В зависимости от времени года это может быть фигурное катание, хоккей, подвижные игры, кросс-фит или стрит-воркаут.

Ранее мы писали, что губернатор подписал 17 социально значимых правовых актов за неделю.

Фото: Смольный