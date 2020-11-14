Дворовые спортивные площадки в Петербурге сделают всесезонными

В субботу, 20 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Фрунзенский район, в том числе спортивную площадку на Пражской улице, которую отремонтировали два года назад. Об этом сообщили в Смольном.
По словам градоначальника, город ремонтирует и обустраивает спортплощадки, чтобы они были доступны для горожан круглогодично.
Дети, подростки и взрослые могут кататься на коньках, играть в хоккей, мини-футбол, заниматься физкультурой на свежем воздухе
отметил Беглов.
Так, к примеру, на спортивной площадке, расположенной на Пражской улице, местные жители могут дважды в неделю бесплатно воспользоваться услугами инструктора. В зависимости от времени года это может быть фигурное катание, хоккей, подвижные игры, кросс-фит или стрит-воркаут.
Ранее мы писали, что губернатор подписал 17 социально значимых правовых актов за неделю.
Фото: Смольный
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