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Дворника ТК "Гранд Каньон" нашли мертвым на работе с травмой головы
Сегодня, 10:53
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nadezhda_sib

Дворника ТК "Гранд Каньон" нашли мертвым на работе с травмой головы

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Подробности случившегося пока неизвестны.

В служебном помещении торгового комплекса на проспекте Энгельса обнаружили труп мужчины. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение в полицию поступило вечером 22-го июля. У 49-летнего мужчины, который работал дворником, обнаружили повреждения головы в области затылка. Сообщается, что погибший страдал эпилепсией. 

Тело направили в морг.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина до полусмерти избил возлюбленную в коммуналке на Асафьева. 

Фото: pixabay.com 

 

 

Теги: дворник, травма головы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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