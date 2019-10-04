Дворника ТК "Гранд Каньон" нашли мертвым на работе с травмой головы

Подробности случившегося пока неизвестны.

В служебном помещении торгового комплекса на проспекте Энгельса обнаружили труп мужчины. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение в полицию поступило вечером 22-го июля. У 49-летнего мужчины, который работал дворником, обнаружили повреждения головы в области затылка. Сообщается, что погибший страдал эпилепсией.

Тело направили в морг.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина до полусмерти избил возлюбленную в коммуналке на Асафьева.

Фото: pixabay.com