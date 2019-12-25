Мужчина до полусмерти избил возлюбленную в коммуналке на Асафьева

Девушку в тяжелом состоянии увезли в больницу.

В Петербурге полиция разыскивает 28-летнего молодого человека, который до полусмерти избил свою сожительницу и сбежал с места происшествия. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в среду, 22 июля. Как стало известно стражам порядка, 25-летнюю девушку увезли в больницу из коммунальной квартиры в доме №9/1 на улице Асафьева. Потерпевшая находилась в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, закрытые переломы основания черепа, внутричерепную гематому, ушибы и гематомы тела.

Сотрудники полиции выяснили, что между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил свою возлюбленную. После этого он скрылся с места происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее мы писали, что в Гатчине молодая женщина зарезала сожителя своей матери.

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