Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил о возвращении уехавших в Европу и США россиян. Его слова приводит агентство "РИА Новости".
А покупают наши стартапы в Китае и Европе, хотя есть и другие примеры.
Аркадий Дворкович, председатель фонда "Сколково"
По его словам, если иностранные компании и покупают российские стартапы, то "Сколково" всегда уговаривает российские команды остаться в России, чтобы они пользовались возможностями как на российских рынках, так и на зарубежных.
Дворкович подчеркнул, что фонд не ограничивает для зарубежных инвесторов и партнёров участие в проектах.
Ранее мы писали, что Дворкович считает, что Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса.
Фото: pixabay.com
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