Он подчеркнул, что фонд не ограничивает для зарубежных инвесторов и партнёров участие в проектах.

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил о возвращении уехавших в Европу и США россиян. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

А покупают наши стартапы в Китае и Европе, хотя есть и другие примеры. Аркадий Дворкович, председатель фонда "Сколково"

По его словам, если иностранные компании и покупают российские стартапы, то "Сколково" всегда уговаривает российские команды остаться в России, чтобы они пользовались возможностями как на российских рынках, так и на зарубежных.

Дворкович подчеркнул, что фонд не ограничивает для зарубежных инвесторов и партнёров участие в проектах.

Ранее мы писали, что Дворкович считает, что Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса.

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