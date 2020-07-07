Бывший вице-премьер отметил, что кризис сильнее всего ударит по малому и среднему бизнесу.

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович считает, что Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса, который вызвали пандемия коронавируса и падение цен на нефть. Об этом пишет ТАСС.

Бывший вице-премьер отметил, что кризис сильнее всего ударит по малому и среднему бизнесу. Он рассказал о неких оптимистах, которые думают, что российская экономика уже опустилась "на дно" тогда как в Европе уже начался выход из кризиса.

Я думаю, мы еще не достигли дна. Аркадий Дворкович, председатель фонда "Сколково"

Основные проблемы в экономике наступят в конце лета или в начале осени. Это приведёт к тому, что многие малые и средние компании в этот период начнут закрываться.

Ранее Дворкович заявлял, что основные экономические трудности Россию ждут в июне и июле.

Видео: kremlin.ru