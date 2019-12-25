Дворец усадьбы Михайловка сдадут в аренду со ставкой за 1 рубль

Арендатор обязуется реставрировать объект строго по правилам охранного законодательства.

Дворцовый комплекс в усадебном парке "Михайловская дача" (Михайловка) хотят передать в аренду на 49 лет. Об этом сообщило издание "Деловой Петербург".

В лот вошли дворец великого князя Михаила Николаевича Романова, кухонный корпус и оранжереи. Общая площадь объектов составляет примерно 11,5 тыс. кв. м. Все они находятся в введении Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). Аукцион пройдёт в конце текущего месяца. Арендная ставка составит 1 рубль в год за каждый объект, а шаг аукциона равен 25 копеек. Задаток при аренде будет равен 1,7 млн рублей. Кроме того, арендатор обязуется реставрировать объект строго по правилам охранного законодательства. Проектную документацию необходимо разработать за 2 года, а на реставрацию выделено 7 лет.

Дворец Михаила Николаевича был построен в 1858-1861 гг в стиле эклектика по проекту архитектора Гаральда Боссе. Во времена СССР там размещался пансионат "Красные зори" от Кировского завода, а затем здание пришло в запущение.

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Фото: открытыйгород.рф