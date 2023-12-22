Дворец спортивных игр "Зенит" на Бутлерова признали памятником

Здание было построено с 1972 по 1976 годы по проекту архитекторов Григория Морозова и Валентины Савельевой в рамках подготовки Ленинграда к Олимпиаде-80.

Дворец спортивных игр "Зенит", расположенный на улице Бутлерова, 9, был признан выявленным объектом культурного наследия, как сообщили сегодня в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

Здание было построено с 1972 по 1976 годы по проекту архитекторов Григория Морозова и Валентины Савельевой в рамках подготовки Ленинграда к Олимпиаде-80. Идея перекрытия прямоугольного поля без промежуточных опор принадлежит инженеру-конструктору Олегу Курбатову.

Дворец спортивных игр стал первым в стране крытым манежем для тренировок футболистов с полноценным футбольным полем. Архитектура здания была высоко оценена как современниками, так и историками архитектуры. Проектные чертежи были опубликованы в профессиональной периодике.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный через суд потребовал от РПЦ привести в порядок Воскресенскую церковь.

Фото: КГИОП