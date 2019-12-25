Дворец искусств Ленинградской области открывает сезон музыкой Стаса Намина

Автор знаменитой песни "Мы желаем счастья вам" отметит 70-летие.

В среду, 15 сентября, в Дворце искусств Ленинградской области Симфонический оркестр открывает новый сезон. Зрители услышат знаменитые произведения Стаса Намина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации

В программе запланированы имфоническая сюита "Осень в Петербурге", симфония Centuria S-QUARK в сопровождении хореографической композиции в исполнении театра Стаса Намина и фрагменты балета "Пороки и любовь".

Автор знаменитой песни "Мы желаем счастья вам" отметит 70-летие. В конце 1980-х годов Намин создает Московский симфонический оркестр, а в 1990-х оркестр записывает первые 5 частей его симфонической сюиты "Осень в Петербурге". Еще три части были написаны в 2010 году.

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