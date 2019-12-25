Дворцовую площадь на "Алых парусах" заполнят лишь на 50%

25 июня в Петербурге состоится всероссийский праздник выпускников "Алые паруса". Если не будет всплесков заболеваемости коронавирусом, мероприятие пройдет в привычном формате. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78".
Градоначальник отметил, что Дворцовая площадь будет заполнена на 50%. Принять участие в "Алых парусах" смогут 45 тысяч человек. Выпускников распределят по секторам – в каждом по несколько классов. Им нельзя будет взять с собой сопровождающих.
Ранее мы писали, что в день "Алых парусов" запретят торговлю алкоголем.
Фото: Piter.TV
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