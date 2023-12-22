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Дворцовый парк Гатчины закроют на просушку с 1 апреля
Сегодня, 8:48
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Дворцовый парк Гатчины закроют на просушку с 1 апреля

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Как уточнила пресс-служба Гатчинского дворца, просушка будет проходить с 1 по 26 апреля.

Парки Ленобласти готовятся к весне. Так, дворцовый парк в Гатчине будет закрыт для посетителей на просушку.

Как уточнила пресс-служба Гатчинского дворца, просушка будет проходить с 1 по 26 апреля.

За указанный период специалисты проведут удаление больных деревьев, обрезку кустарников, а также очистят цветники от покровов и посадят летние растения.

Ранее мы сообщили о том, что арарии Ленобласти получили 600 млн рублей субсидий на посевную кампании.

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец • музей-заповедник "Гатчина"

Теги: гатчина, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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