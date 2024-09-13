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Дворцовый мост запоет голосом Эдуарда Хиля в выходные
Сегодня, 16:17
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Дворцовый мост запоет голосом Эдуарда Хиля в выходные

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Над Невой прозвучит исполнение знаменитой песни "Крейсер "Аврора".

В ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье в Петербурге вновь состоится звуковое шоу "Поющие мосты" (0+), ставшее частью культурной программы X Форума объединенных культур. На этот раз оно посвящено 90-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля, которое отмечалось 4 сентября, пишет "Петербургский дневник".

Над Невой прозвучит исполнение знаменитой песни "Крейсер "Аврора" в исполнении Хиля.

Звуковое шоу проводится при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ с 2016 года.

Ранее мы сообщили о том, что форум "Креативные выходные" состоится в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: дворцовый мост, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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