Дворцовый мост запоет голосом Эдуарда Хиля в выходные

Над Невой прозвучит исполнение знаменитой песни "Крейсер "Аврора".

В ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье в Петербурге вновь состоится звуковое шоу "Поющие мосты" (0+), ставшее частью культурной программы X Форума объединенных культур. На этот раз оно посвящено 90-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля, которое отмечалось 4 сентября, пишет "Петербургский дневник".

Над Невой прозвучит исполнение знаменитой песни "Крейсер "Аврора" в исполнении Хиля.

Звуковое шоу проводится при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ с 2016 года.