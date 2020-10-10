Дворцовый мост снова перекрыт в вечерний час пик

Центр города окрасился в "красный".

Второй день подряд автомобилистам Петербурга приходится толкаться в пробках из-за перекрытия Дворцового моста. Судя по данным с "Яндекс.Карт", около 5 часов вечера был перекрыт проезд по мосту с Васильевского острова к Дворцовой площади.

"Красным" окрасились Университетская набережная и Биржевая площадь. Плотный затор также виден на Адмиралтейской и Кутузова набережных. Стоят Невский проспект, Большая Конюшенная и Большая Морская.

Ситуацию на дорогах оценивают в 6 баллов.

Ранее мы писали, что ГИБДД перекрыла Дворцовый мост в Петербурге.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"