Дворцовый мост снова перекрыт в вечерний час пик

Второй день подряд автомобилистам Петербурга приходится толкаться в пробках из-за перекрытия Дворцового моста. Судя по данным с "Яндекс.Карт", около 5 часов вечера был перекрыт проезд по мосту с Васильевского острова к Дворцовой площади.
"Красным" окрасились Университетская набережная и Биржевая площадь. Плотный затор также виден на Адмиралтейской и Кутузова набережных. Стоят Невский проспект, Большая Конюшенная и Большая Морская.
Ситуацию на дорогах оценивают в 6 баллов.
Ранее мы писали, что ГИБДД перекрыла Дворцовый мост в Петербурге.
Фото: скриншот "Яндекс.Карты"
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