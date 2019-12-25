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Дворцовый мост вечером 1 мая "заиграет" зелеными и оранжевыми огоньками
Сегодня, 18:02
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Дворцовый мост вечером 1 мая "заиграет" зелеными и оранжевыми огоньками

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Подсветку включат в 21:30.

Сегодня, 1 мая, Дворцовый мост украсит световая подсветка. Ее включат в 21:30. Об этом сообщили в пресс-службе "Ленсвета".

Переправу украсят зелеными и оранжевыми огоньками. Работники предприятия пожелали создать весеннюю инсталляцию. 

Дорогие друзья, коллеги! Пусть ваше любимое дело доставляет только удовольствие, а сложные задачи находят быстрое решение! Пусть первомай откроет новые горизонты для реализации ваших поставленных целей!

СПб ГБУ "Ленсвет"

Ранее на Piter.tv: губернатор Петербурга поздравил горожан с Днем весны и труда.

Фото: пресс-служба СПБ ГКУ "Ленсвет"

Теги: дворцовый мост, первоймай, световая инсталляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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