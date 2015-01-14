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Губернатор Петербурга поздравил горожан с Днем весны и труда
Сегодня, 15:02
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Губернатор Петербурга поздравил горожан с Днем весны и труда

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Власти Северной столицы делают все возможное, что сохранить и создать новые рабочие места.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с Днем весны и труда. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

По словам главы города, власти Северной столицы делают все возможное, что сохранить и создать новые рабочие места. Так, был создан Центр кадровой мобильности. Скоро будут представлены схемы временной занятости и механизмы проведения общественных работ. 

Отмечается, что Правительство города на Неве работает над стабилизацией экономики. Петербург получил 1 млрд рублей для улучшения обстановки на рынке труда. 

Ранее на Piter.tv: в центре Петербурга стартовал фестиваль ледоколов.

Фото: Pexels

 

 

 

Теги: 1 мая, беглов, поздравление, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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