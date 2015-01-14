Губернатор Петербурга поздравил горожан с Днем весны и труда

Градоначальник Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с Днем весны и труда. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
По словам главы города, власти Северной столицы делают все возможное, что сохранить и создать новые рабочие места. Так, был создан Центр кадровой мобильности. Скоро будут представлены схемы временной занятости и механизмы проведения общественных работ.
Отмечается, что Правительство города на Неве работает над стабилизацией экономики. Петербург получил 1 млрд рублей для улучшения обстановки на рынке труда.
Ранее на Piter.tv: в центре Петербурга стартовал фестиваль ледоколов.
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