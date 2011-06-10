Дворцовый мост в центре Петербурга назвали самым живописным в России

Переправа соединяет Дворцовый проезд, Дворцовую и Адмиралтейскую набережные с Биржевой площадью и Университетской набережной.

Россияне назвали Дворцовый мост в центре Петербурга самым живописным. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию туризма со ссылкой на результаты опроса отечественных туристов.

За Дворцовый мост проголосовали 52 процента респондентов. В тройку вошли "Скайбридж" в Сочи и "Миллениум" в Казани.

С 2016 года в Северной столице проходит шоу "Поющие мосты". Во время представления Дворцовый мост разводится под симфоническую музыку известных композиторов.

Напомним, что мост соединяет Дворцовый проезд, Дворцовую и Адмиралтейскую набережные с Биржевой площадью и Университетской набережной. Он был построен 23 декабря 1916 года. Дворцовый мост, известный своими разводными крыльями, которые поднимаются на 61 градус, является одной из главных достопримечательностей города и изображен на множестве сувениров из Санкт-Петербурга. Этот пятипролетный чугунный мост имеет длину 250 метров и ширину 27,7 метра. Центральный разводной двукрылый пролет является одним из самых больших в мире.

Ранее на Piter.tv: Комтранс Петербурга предупредил о масштабных ограничениях движения в новогодние праздники.

Фото: Telegram / Мосты Петербурга

