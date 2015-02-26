Дворцовый мост в Петербурге засияет красно-желтыми огнями в цвет флага Вьетнама

В честь 80 лет независимости Вьетнама подсветка Дворцового моста изменится.

Дворцовый мост 2 августа в Петербурге осветят красно-жёлтой подсветкой в честь 80-й годовщины независимости Вьетнама.

По распоряжению губернатора подсветка будет работать с 20:15 2 сентября до 5:35 3 сентября. Как уточнили в пресс-службе главы города, мероприятие носит символический характер и подчеркивает значение дружественных связей между Россией и Вьетнамом.

Вечером у Дворцового моста ожидается визит делегации вьетнамских школьников из провинции Дьенбьен, находящихся в Петербурге по программе "Международные молодежные смены". На мероприятие также приглашены представители вьетнамской общины города.

