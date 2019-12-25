Дворцовый мост развели в честь Дня российского кино

Праздник отмечают 27 августа.

В ночь с 26 на 27 августа разводку Дворцового моста посвятили Дню российского кино. В разводке принял участие актер театра и кино Сергей Мурзин со своей дочерью.

Дело в том, что Дворцовый мост занимает особенное место не только в жизни города, но и на экранах вино.

Я этот процесс наблюдал с берега с одного, с другого, даже приходилось проходить под этими мостами на всякого рода водном транспорте. Но так, чтобы нажать кнопку и сам мост разошелся — в первый раз поделился Сергей Мурзин.

Отмечается, что ранее тематических разводок моста не проводилось.

История Дня Российского кино началась в 1980-м году. Дата праздника неоднократно менялась.

Piter.tv решил спросить у представителей кинобизнеса, как они встречают День Российского кино, который отмечается 27 августа.

Фото: gov.spb.ru