Дворцовый мост разведут под музыку военных лет

Музыка звучит с 01:00 до 01:40.

Шоу "Поющие мосты" в ночь с 7 на 8 сентября посвятят Дню памяти жертв блокады. Дворцовый мост разведут под специальный плейлист, составленный из фрагментов музыкальных произведений военных лет, сообщил "Петербургский дневник".

Ночью прозвучат такие произведения, как "Священная война", "Вечер на рейде", "На безымянной высоте", "В лесу прифронтовом" и другие.

8 сентября состоится открытие закладного камня на месте установки скульптуры "Памяти медицинских работников блокадного Ленинграда" в Соляном переулке. В 16:00 начнется концерт с участием Сергея Мигицко, Сергея Новожилова, Петра Захарова, хора Ансамбля Западного Военного округа и другими артистами.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге общественный транспорт 8 сентября сделают бесплатным для ветеранов и блокадников.

Фото: Мостотрест