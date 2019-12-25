В ночь на субботу Дворцовый мост разведут под музыку композитора Андрея Петрова

2 сентября Петрову могло бы исполниться 90 лет.

В ночь с пятницы на субботу, с 4 на 5 сентября, Дворцовый мост разведут под музыку петербургского композитора Андрея Петрова. Музыкальная разводка пройдет в рамках шоу "Поющие мосты", начало в 01.10, сообщил "Петербургский дневник".

2 сентября Петрову исполнилось бы 90 лет, очередную разводку приурочили именно ко дню рождения композитора. Разводные мосты Петербурга "поют" каждую ночь под симфоническую музыку с мая по сентябрь. В течение 20-25 минут у зрителей есть возможность послушать известные композиции. Богатый объемный звук появляется благодаря развешенным по всем опорам Дворцового моста маленьких колонок.

Отмечается, что за несколько сезонов "Поющие мосты" послушали порядка 20 млн человек, а проект стал одним из шести лучших мероприятий города.

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Фото: Piter.TV