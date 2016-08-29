Петербуржцы смогут заказывать водное такси через приложения

Услуга будет доступна с 7 сентября.

В среду, 2 сентября, стало известно, что петербуржцы смогут заказать водное такси через приложения компаний Gett и AnyShips, которые запустят сервис 7 сентября.

Нужно будет указать один причал из ста. Сообщается, что шестиместный катер будет ждать за полчаса до начала поездки. Цена вопроса за шесть человек – три тысячи рублей.

Основатели сервиса по аренде водного транспорта планируют предложить петербуржцам не просто прогулочный катер, а замену наземному транспорту. В тестовом режиме такси проработает до конца навигационного сезона текущего года. В следующем сезоне цена за услугу может быть снижена.

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