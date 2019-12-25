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Специалисты укрепят дно под отремонтированным Зеленым мостом
Сегодня, 22:34
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smirenny

Специалисты укрепят дно под отремонтированным Зеленым мостом

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Ремонтные работы начнутся 2 сентября.

Во вторник, 1 сентября, стало известно, что со 2 сентября водолазы начнут работы по укреплению дна Зеленого моста, который отремонтировали этим летом. 

Сообщается, что специалисты уложат более 300 бетонных матов на глубине около 3 метров. Из-за работ движение судов под мостом перекроют с 2 по 20 сентября с семи утра до часу дня. С 21 сентября до окончания навигационного периода движение по Мойке на этом участке перекроют на сутки. Суда будут ходить через Крюков канал.

Отмечается, что Зеленому мосту вернут исторические торшеры в октябре.

Напомним, что в Петербурге 15 июля откроют после ремонта Зеленый мост.

Фото: Piter.TV

Теги: зеленый мост, ремонт моста, укрепление дна
Категории: Лента новостей,

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