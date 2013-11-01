Дворцовый мост разведут под Седьмую Ленинградскую симфонию Шостаковича

Проект "Поющие мосты" запустили в 2016 году.

Дворцовый мост разведут под Седьмую Ленинградскую симфонию Дмитрия Шостаковича в ночь с 8 на 9 августа. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Акция откроет череду мероприятий Петербурга к 80-летию первого исполнения произведения. Шоу начнется в 01:10.

Звуковое шоу "Поющие мосты" реализуется в Петербурге с 2016 года. Это совместная акция издания и комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Симфоническая музыка звучит в течение 20-25 минут.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что набережные, мосты и парки Петербурга снабдят акустическими смарт-системами.

Фото: Piter.tv