Дворцовый мост впервые "позеленеет" в честь Дня святого Патрика

Акция продлится до утра 22 марта

В субботу, 14 марта, Дворцовый мост Северной столицы впервые подсветят зеленым. Такой свет выбрали в честь празднования Дня святого Патрика - Покровителя Ирландии.

В пресс-службе Комитета по внешним связям сообщили, что такое решение стало продолжением идеи включить традиционную красную подсветку в день празднования китайского Нового года.

Впервые подсветку включат сегодня в 19 часов. Акция продлится до утра 22 марта.

Отметим, что впервые День святого Патрика в городе на Неве отмечали в 2000 году. Тогда на него собрались 1500 любителей кельтской музыки.

Ранее мы писали, что сезон фонтанов в Петергофе откроется 25 апреля.

Фото: pexels