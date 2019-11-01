Дворцовый мост получит праздничную подсветку 4 ноября

В этот день Россия отмечает День народного единства.

В честь Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, два ключевых объекта Петербурга получат праздничную подсветку, сообщили в СПб ГБУ "Ленсвет".

Так, по-праздничному подсветят Дворцовый мост и чугунные опоры на Большом проспекте Петроградской стороны. Включат подсветку с 16:55 по местному времени. Сообщается, что освещение выполнят в цветах российского триколора, – белый, синий и красный.

Отметим, что на Дворцовом мосту подсветят 600 специальных светодиодных светильников, а на чугунных опорах – всего 100. Обычное освещение вернут вечером 5 ноября.

Ранее мы писали, что на новогоднее оформление Петербурга в этом году потратят в два раза меньше.

Фото: Piter.TV