Дворцовый мост подсветят в цвета флага республики Вьетнам

Подсветку включат сегодня вечером.

Во вторник, 17 мая, в 22:15 Дворцовый мост в Петербурге будет подсвечен цветами флага Социалистической Республики Вьетнам. Иллюминацию в красных и желтых цветах будут включать несколько дней подряд, до 19 мая включительно, в честь Дней города Хошимина.

Губернатор Александр Беглов отмечает, что дружба и сотрудничество с Вьетнамом очень важны для Петербурга. В Северной столице также запланированы мероприятия в рамках проекта "Всеобъемлющее стратегическое партнерство. Широкие перспективы сотрудничества". По мнению главы региона, световое оформление моста станет подарком для вьетнамских партнеров.

Дворцовый мост подсвечивают 600 светодиодных энергосберегающих светильников.

Напомним, шоу "Поющие мосты" состоится на следующий день, с 21 на 22 мая.

Фото: Piter.tv