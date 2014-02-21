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На Дворцовом мосту зажгут подсветку в виде российского триколора
Сегодня, 14:59
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На Дворцовом мосту зажгут подсветку в виде российского триколора

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Праздничная подсветка будет включена на 5 часов.

Вечером 23 февраля Дворцовый мост "оденется" в цвета российского флага. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Праздничную подсветку включат с 19 до 24 часов. В это время на пролетах мостов появятся белые, синие и красные световые полосы. На следующий день подсветку переведут в обычный режим работы. 

Архитектурно-художественную подсветку городской переправы создают около 600 светодиодных светильников, расположенных на инженерных конструкциях моста. Оборудованием управляют из диспетчерского центра. 

В честь начала китайского Нового года мост подсвечивали красным. 

Фото: vk.com/lensvetspb

Теги: дворцовый мост, подсветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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