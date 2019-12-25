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Дворцовый мост и Большой проспект окрасятся в цвета "Зенита"
Сегодня, 20:56
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smirenny

Дворцовый мост и Большой проспект окрасятся в цвета "Зенита"

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Город поздравит ФК с досрочной победой на чемпионате.

Северная столица поздравит родной футбольный клуб "Зенит" с досрочной победой в чемпионате страны, сообщили в издании "Невские Новости". 

Две ночи – 6 и 7 июля – с 23:00 до 3:00 Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны окрасятся в сине-бело-голубые цвета вместе с уличным освещением. 

Напомним, что 5 июля "Зенит" досрочно защитил титул чемпионов страны в матче с "Краснодаром". Сердар Азмун (дубль), Артем Дзюба и Алексей Сутормин забили 4 гола в ворота соперника. 

"Зенит" – снова чемпион России. Петербург праздновал победу в ночь на понедельник.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"

Теги: досрочная победа, досрочная победа в чемпионате россии, зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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