Дворцовый мост и Большой проспект окрасятся в цвета "Зенита"

Город поздравит ФК с досрочной победой на чемпионате.

Северная столица поздравит родной футбольный клуб "Зенит" с досрочной победой в чемпионате страны, сообщили в издании "Невские Новости".

Две ночи – 6 и 7 июля – с 23:00 до 3:00 Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны окрасятся в сине-бело-голубые цвета вместе с уличным освещением.

Напомним, что 5 июля "Зенит" досрочно защитил титул чемпионов страны в матче с "Краснодаром". Сердар Азмун (дубль), Артем Дзюба и Алексей Сутормин забили 4 гола в ворота соперника.

"Зенит" – снова чемпион России. Петербург праздновал победу в ночь на понедельник.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"