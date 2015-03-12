Дворцовый и Большеохтинский мосты разведут в ночь на 16 марта

До 10 апреля проведут около 50 разводок мостов.

В Петербурге начнется технологическая разводка мостов через Неву и Малую Неву. Первая из них намечена в ночь с 15 на 16 марта. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

С 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55 разведут Дворцовый мост, а с 02:00 до 05:00 ― Большеохтинский мост. Их разведут и сведут в рамках указанного промежутка, но не обязательно в указанное время.

Разводки мостов будут осуществляться почти каждую ночь вплоть до открытия навигационного периода с 10 апреля. До этого момента переправы разведут около 50 раз.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что проезд под "Мостом глупости" на Софийской могут закрыть после ремонта.

Фото: Piter.TV