Дворцовый и Благовещенский мосты разведут для парада яхт

До 18:00 автомобилистам будет закрыт проезд на участке нечётной стороны набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной Мойки.

В Петербурге 25 сентября Благовещенский и Дворцовый мосты разведут из-за парада яхт, приуроченного ко Всемирному дня туризма.

Так, в 13:30 началась разводка Благовещенского моста, также станет недоступен для пешеходов и транспорта Дворцовый мост. Как рассказали в комитете по транспорту, мосты будут закрыты не более получаса.

До 18:00 автомобилистам будет закрыт проезд на участке нечётной стороны набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной Мойки. В первой половине дня в субботу в городе состоялся SUP-заплыв в карнавальных костюмах.

Ранее в Петербурге закрывают водный сезон катанием на SUP-досках. Несмотря на плохую погоду, фестиваль у Крюкова канала провели.

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