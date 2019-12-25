В Петербурге Дворцы бракосочетания летом работают вплоть до полуночи

о итогам июня в вечернее время зарегистрировали браки 357 пар.

В этом году благодаря продлению рабочих часов двух Дворцов бракосочетания у петербуржцев и гостей города появилась возможность провести свадебную церемонию во время белых ночей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Летний сезон традиционно является наиболее востребованным периодом для проведения свадебных торжеств. Чтобы удовлетворить высокий спрос, Комитетом принял решение продлить время работы Дворцов бракосочетания №1 и №2 до 23:20.

По итогам июня в вечернее время зарегистрировали браки 357 пар.

Ранее стало известно, что в Петербурге 79 пар зарегистрировали брак в День молодежи.

Фото: ВКонтакте / Дворец Бракосочетания№1 на Английской набережной