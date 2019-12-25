В Петербурге 79 пар зарегистрировали брак в День молодежи

Зарегистрировать брак в органах ЗАГС Санкт-Петербурга по воскресеньям можно только в трех Дворцах бракосочетания.

В воскресенье, 27 июня, состоялось ежегодное празднование Дня молодежи. В этот день торжественная церемония бракосочетания была проведена для 79 пар петербуржцев и гостей города. Регистрация браков проводилась в трех Дворцах бракосочетания – во Дворце № 1 на Английской набережной, во Дворце № 2 на Фурштатской улице и во Дворце № 3 в Пушкине. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по делам записи актов гражданского состояния.

В связи с большим количеством поданных заявлений на регистрацию брака летом, Комитета по делам ЗАГС было принято решение продлить часы работы Дворцов бракосочетания № 1 и № 2 до 23:20.

Зарегистрировать брак в органах ЗАГС Санкт-Петербурга по воскресеньям можно только в трех Дворцах бракосочетания. Отделы и Секторы ЗАГС принимают еженедельно со вторника по субботу.

В мае стал известен район, в котором больше всего желающих пожениться в Петербурге.

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