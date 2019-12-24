  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Двор у "Приморской" огородили из-за боеприпаса
Сегодня, 10:36
87
himif

Двор у "Приморской" огородили из-за боеприпаса

0 0

На место выехала группа разминирования.

Утром понедельника, 23 марта, часть двора на Железноводской улице оказалась оцепленной. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы, живущие у метро "Приморская".

По словам горожан, участок был заминирован – там нашли боеприпас, однако эвакуацию рядом расположенных домов не проводили. На место выехала группа разминирования, выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее мы рассказывали, что у "Пионерской" задержали двух кавказцев, выбросивших в урну пистолет.

Фото: Джордан Павлушин, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"

Теги: боеприпас, оцепление, приморская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии