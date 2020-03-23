У "Пионерской" задержали двух кавказцев, выбросивших в урну пистолет

Один из очевидцев снял происходящее на видео.

В ночь на воскресенье, 22 марта, в Приморском районе Петербурга задержали двух кавказцев, которые выбросили в урну пистолет. Один из очевидцев снял происходящее на видео.

Как стало известно Piter.TV, инцидент произошел недалеко от станции метро "Пионерская". Возле дома №21 по Серебристому бульвару водитель Mercedes S350 выбросил в урну травматический пистолет "ИЖ" с магазином, в котором находились четыре патрона. Сотрудники ДПС стали свидетелями этого происшествия.

На записи видно, как правоохранители положили на землю и связали руки одному из подозреваемых. В урне нашли пистолет.

Задержанных доставили в 35-й отдел полиции, где на них оформили протокол о мелком хулиганстве. Известно, что одному из них 27 лет, другому - 34 года. Оба имеют северо-кавказские корни. Пистолет направили на экспертизу.

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Фото, видео: Мегаполис