Двойное падение с балкона закончилось для жителя Киришей комой

В Киришах установлен рекорд по количеству падений с балкона за один день.

18 июля в городе Кириши житель одной из пятиэтажек на Советской улице попал в больницу в состоянии комы после падения с балкона третьего этажа. Помимо полной потери контакта с окружающей средой у мужчины были диагностированы множественные травмы и переломы. По некоторым данным, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники правоохранительных органов, устанавливавшие обстоятельства и причины инцидента, со слов соседей выяснили, что прыжок с балкона, завершившийся комой и госпитализацией, был не первым: ранее в тот же день мужчине удалось выпасть или соскочить с третьего этажа не столь травматично и даже вернуться домой без посторонней помощи.

В данный момент пострадавший все еще находится в коме и рассказать о причинах, побудивших его совершить два прыжка с балкона за один день, он пока не в состоянии. Полиция продолжает разбираться в необычном происшествии.

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