В одном месте, в одно время: на Среднем проспекте случилось сразу два ДТП

Две машины остановились на трамвайных путях, две другие не поделили поворот.

На пересечении 17-й линии и Среднего проспекта Васильевского острова сегодня случилось сразу два несвязанных друг с другом ДТП.

Сначала на трамвайных путях притерлись друг к другу два автомобиля. Мобильный корреспондент Piter.TV сообщил, что машины незначительно повреждены, но трамваи из-за них были вынуждены приостановиться и распустить пассажиров.

В то же время в пытающуюся развернуться белую иномарку чуть поодаль влетела еще одна машина. Момент второго ДТП попал в кадр, столкновение можно разглядеть слева.

Ранее Смольный заключил соглашение о трамвае "Купчино-Славянка".

Видео: Piter.TV