В Москве продолжается установка лиц, совершавших противоправные действия.

Двоих участников протестной акции в Москве задержали за насилие над правоохранителями. Об этом рассказали в главном следственном управлении СК.

По словам пресс-секретаря ведомства Юлии Ивановой, в ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Оба задержанных — уроженцы Калмыкии. Одного из них обвиняют в том, что он вблизи Пушкинской площади ударил несколько сотрудника полиции в голову.

Второго обвиняют в том, что он на территории Пресненского района проигнорировал законное требование полицейского остановить автомобиль и наехал на сотрудника.

В СУ СК по Москве отметили, что в Москве продолжается установка лиц, совершавших противоправные действия.

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Фото: СК РФ