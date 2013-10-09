Двоих создателей нарколаборатории в Ленобласти задержали в садоводстве "Дружный"

Еще одну лабораторию для изготовления синтетических наркотиков обнаружили в Кировском районе.

11 августа сотрудники регионального отделения Госнаркоконтроля пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, расположенной в садоводстве "Дружный" Мгинского поселения. Обнаружение дома в СНТ Кировского района стало результатом двухмесячной оперативной деятельности: предположительно, подготовка к производству в загородном доме началась в июне 2021 года.

В причастности к процессу изготовления и предполагаемому сбыту подозреваются двое мужчин, 28-летний петербуржец и 31-летний гражданин Белоруссии: оба обнаружены на месте производства и задержаны на двое суток до избрания меры пресечения. Необходмый реквизит, инструменты и материалы для производства наркотиков найдены на участке в кузове микроавтобуса, 220 граммов готового товара обнаружены в садоводстве "Малина" Всеволожского района.

Возбуждено уголовное дело о покушении на производство и сбыт особо крупной партии наркотиков, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Ранее в Петербурге задержали 31-летнего мужчина, в доме которого было обнаружено 3 килограмма наркотиков.

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