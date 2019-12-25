Празднование дня рождения могло закончиться трагедией.

Двоих пьяных подростков вытащили у Троицкого моста и госпитализировали. Подробности случившегося Piter.tv 6 декабря рассказал источник в экстренных службах.

Накануне ночью из детской больницы №18 в полицию пришла телефонограмма о том, что из Невы у Троицкого моста вытащили двух молодых людей. В медучреждение они поступили в тяжелом состоянии и с отравлением этанолом. Пострадали два 16-летних юноши, которые учатся в Выборгском колледже традиционной культуры и в Ленинградском государственном университете. Родители поделились информацией, что ребята накануне отправились отмечать день рождения своего знакомого, а вернуться должны были к 11 часам вечера.

Обстоятельства случившегося продолжают выяснять.

Ранее мы показали, как руфер без страховки забрался на вантовый мост ЗСД. Парень целенаправленно ходил, ездил, изучал особенности конструкций и доступа к ним.

Фото: Piter.tv