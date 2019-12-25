За нецензурную брань в "Галерее" двое посетителей получили 5 суток ареста

Суд вынес приговор мужчинам, которые нецензурно ругались и нарушали общественный порядок в ТРЦ в центре Петербурга. Об этом 23 марта сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Сейяд и Руслан Тагировы утром 19 марта нецензурно выражались в адрес посетителей "Галереи", толкались и вели себя вызывающе. Замечания сотрудников охраны мужчины проигнорировали. На них завели дело по статье "Мелкое хулиганство".
Подсудимые признали свою вину.
Смольнинский районный суд назначил каждому наказание в виде 5 суток административного ареста.
Накануне после массовой драки у "Галереи" задержали 18 человек.
Фото: pixabay.com
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