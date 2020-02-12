Два петербуржца напугали жителей Парголово уличной стрельбой

Мужчины помещены под подписку о невыезде.

В минувшее воскресенье, 9 февраля, жители Тихоокеанской улицы в поселке Парголово пожаловались в полицию на стрельбу. В результате пальбы никто не пострадал, но звуки выстрелов напугали посельчан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Днем позже на улице 1 мая в том же поселке задержали мужчин 44 и 47 лет, работающих механиками в строительной компании. Злоумышленников подозревают в той самой уличной пальбе из светошумового пистолета. Оружие изъято, заведено уголовное дело о хулиганстве, мужчины помещены под подписку о невыезде.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемых в автоподставах.

Видео: пресс-служба ГУ МВД