Двоих бывших сотрудников Балтийской таможни осудили за посредничество во взяточничестве

Одного из них приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, второго оштрафовали на 2,5 млн рублей.

Петроградский районный суд Петербурга вынес приговор бывшим сотрудникам Балтийской таможни, обвиняемым в посредничестве во взяточничестве. Одного из них приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, второго оштрафовали на 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в период с декабря 2018 года по март 2019 года двое посредников передали старшему государственному таможенному инспектору таможенного поста Бронка Балтийской таможни взятку в виде 170 тысяч долларов (более 11,9 млн рублей). За эти деньги инспектор должен был внести в базу ложные данные о том, что 51 партия табачной продукции уехала из России.

В пресс-службе ведомства не назвали имени инспектора. Однако, как мы ранее писали, такую же сумму денег получил бывший старший госинспектор Александр Жарин. Ему дали 7 лет в исправительной колонии строгого режима, также Жарина оштрафовали на 50 тысяч рублей и запретили занимать должность на госслужбе в течение 4 лет. Однако на этом расследование уголовного дела не завершилось.

Фото: Piter.tv