В Петербурге таможенника арестовали до 11 мая за взятку в 10 млн рублей

Подозреваемый помог продать в России табака без уплат бизнесменом акцизного сбора.

В Петроградском районном суде арестовали таможенника. которого подозревают в получении взятки в размере десяти миллионов рублей. До 11 мая мужчина проведет под домашним арестом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

По версии следствия, специалисту передали крупную сумму денег еще в прошлом году. Наличные он получил в иностранной валюте - 147 тысяч долларов. В эквиваленте на рубли сумма составила около 9,6 млн рублей. За данные средства он внес в базу данных сведения о выезде с территории ЕАЭС табачной продукции. Однако, изделия на самом деле остались в России и были реализованы без уплаты государству акцизов. Предприниматель, который предположительно, дал взятку находится в изоляторе до 12 мая . Мужчина не сознался в преступлении.

Сам обвиняемый Александр Жарин отказался от дачи показаний.

Фото: Piter.tv