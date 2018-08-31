Двое злоумышленников пытались взорвать банкомат в Сертолово

Но свое дело они не довели до конца.

Оперативники задержали двух граждан, которые подозреваются в попытке подорвать банкомат в Сертолово. Об этом 12-го июля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 12 июня 2019 года около 4 часов утра в офисе банка на улице Молодцова 7-3. Неизвестные хотели похитить деньги из банкомата. Для этого это решили подорвать его с помощью смеси газа. Однако они это не сделали до конца, ничего не похитили и скрылись.

В ходе розысков правоохранители задержали двух подозреваемых. Одному из них 22 года, другому - 27. В их месте жительства обнаружили и изъяли шапки-маски, одежду, обувь и телефоны, которые использовались во время совершения преступления.

По факту нарушения возбудили уголовное дело по статье "Покушение на кражу". Один из подозреваемых заключен под стражу, второй задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности задержанных.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пенсионерка отдала мошенникам 166 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com